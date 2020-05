Lecce, riaprono parco Belloluogo e villa comunale, ma si accede su prenotazione

Riaprono a Lecce , ma solo con prenotazione, i parchi cittadini di Belloluogo, Villa Comunale e Campo Montefusco di Santa Rosa. Lo ha disposto questa mattina il sindaco Carlo Salvemini. L’arco temporale di apertura sarà dalle 8.00 alle 18.00. La prenotazione avviene attraverso una piattaforma messa a punto da «Parkforfun» raggiungibile cliccando l’apposito banner sul sito istituzionale www.comune.lecce.it Per quanti non hanno la possibilità di connettersi per prenotare on line, la Protezione Civile di Lecce ha messo a disposizione un numero verde, lo 0832 726778, chiamando il quale si potrà ottenere il proprio codice di prenotazione da presentare all’ingresso del parco. All’ingresso delle aree verdi sarà il personale della Protezione Civile, insieme a Lupiae Servizi Spa, a gestire l’accesso contingentando gli ingressi.