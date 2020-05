Seclì, anziana nella Rsa prima positiva al Covid, poi negativa: caos tamponi, ma torna il sereno

Dopo la grande paura, alla Rssa Santa Laura di Seclì c’è stata esultanza e gioia alla notizia che sono risultati negativi il secondo e terzo tampone effettuati alla donna di Galatone che, ospite della struttura era stata ricoverata e ritenuta infetta presso l’ospedale di Gallipoli.

Un sospiro di sollievo per tutti l’aver rilevato, dopo tre giorni di trepidante attesa fra preoccupazioni e incertezze, l’assenza del virus all’interno della casa dove sono ospitati oltre 100 anziani con personale dipendente proveniente da tutta la provincia. La positività del primo tampone aveva fatto temere per la salute di quanti ospiti e operatori sarebbero potuti entrare in contatto con la 72enne di Galatone erroneamente individuata come persona infetta. Un errore che ha fatto scattare un’emergenza e che ha innescato le procedure previste dal protocollo sanitario con ispezioni della Asl, visite mediche e tamponi a tappeto. Ieri sono giunti gli esiti dei primi 43 tamponi: tutti negativi. E sempre ieri sono stati eseguiti i tamponi su 72 ospiti e 35 operatori.

È stato il sindaco di Seclì Antonio Casarano a fornire con un comunicato emesso nella tarda serata di lunedì le notizie rassicuranti per i suoi concittadini: «A seguito di ulteriori accertamenti – ha scritto – l’autorità sanitaria ha smentito la positività della persona che nei giorni scorsi era risultata positiva al primo tampone. Ad oggi, inoltre, non risultano altri casi di contagio accertati sull’intero territorio comunale. Sono già state poste in campo, comunque, tutte le misure preventive necessarie».

Da aggiungere anche la dichiarazione del sindaco di Galatone Flavio Filoni che oltre a fornire gli auguri alla sua concittadina, ancora ricoverata in ospedale in situazioni stazionarie, assicura che sia il secondo che il terzo tampone sono risultati negativi. Si è aggiunta, poi, la solidarietà di tutta la struttura alla sua ospite “sballottolata da un ospedale all’altro senza avere niente”. E fra i commenti significativi, quello di Laura Romano educatrice nella Rssa scritto a nome di tutti i suoi colleghi.

«Grazie a chi ha pregato insieme a noi – ha scritto la dottoressa Romano - a chi ha riconosciuto i nostri sforzi e non si è permesso di giudicare sapendo il duro lavoro che stiamo affrontando da più di 2 mesi. Grazie a chi ci ha dato conforto, a chi ha mostrato di tifare per noi, grazie ai nostri Nonni che non si sono fatti prendere dal panico, grazie a noi e a tutti i dipendenti, colleghi, amici, per la forza dimostrata, per la stabilità emotiva. In particolare grazie agli oss e agli infermieri per il vostro coraggio! In questo momento siamo diventati ancora di più una grande famiglia, ora non abbasseremo la guardia, ma andremo avanti con caparbietà, un po’ scossi, ma più forti di prima!». Ora si è in attesa dei risultati di tutti i tamponi che, senza ombra di dubbio, dovrebbero confermare l’assenza del virus per premiare e ripagare l’impegno e la professionalità con cui la struttura, sin dal primo momento e nel rispetto delle norme, nei due mesi di emergenza ha gestito e assicurato la salute di tutti con zero contagiati.