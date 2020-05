Seclì, anziana positiva in Rsa: scattano i tamponi per i 150 ospiti

Allarme nella Rsa «Santa Laura» di Seclì nel Leccese. Ieri un’anziana è risultata positiva al Covid ed ora è ricoverata all’ospedale di Galatina. La Asl ha impartito i tamponi per tutti gli ospiti della struttura.

L’allarme è scattato subito nella struttura che accoglie circa 150 anziani. È intervenuta la Asl per eseguire i controlli e valutare la situazione. Il sopralluogo e l’ispezione da parte dei medici della Asl sono andati avanti per tutto il pomeriggio.

Nella residenza, ospitata in una struttura nuova e moderna, circondata da un oliveto a metà strada fra Aradeo e Seclì, tutto - a quanto se ne sa - è risultato in regola. Nella Rsa, infatti, sono stati adottati tutti gli accorgimenti per tutelare la salute degli anziani e di tutti gli operatori: ingresso vietato agli estranei e contatto con i parenti assicurato da un servizio organizzato con video chiamate.

E intanto è salito a 19 il numero delle vittime del contagio tra gli anziani ospiti della Rsa di Soleto: l’altro giorno è deceduto un 80enne di Caprarica di Lecce che era ricoverato al Dea.

Allarme anche nel centro dialisi di Nardò. L’altro giorno è risultato positivo al Covid un paziente. Il personale è stato messo in quarantena e si stanno eseguendo i tamponi. Il reparto non sarà chiuso: è stata già effettuata l’igienizzazione degli ambienti.