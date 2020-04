Allarme Covid 19 nelle case di riposo, a Soleto salgono a 16 le vittime

LECCE - Salgono a 16 gli anziani ospitati nella Rsa 'La Fontanellà di Soleto, in Salento, deceduti dopo essere risultati positivi al Covid-19. Nella notte è morta una donna di 92 anni di Soleto. A causa delle criticità delle patologie di cui soffriva, di recente era stata condotta in ospedale, a Lecce, dove è deceduta. Nella residenza, da fine marzo commissariata dalla Asl, erano risultati positivi quasi tutti gli anziani ricoverati e molti operatori sanitari in servizio, tra cui la direttrice.