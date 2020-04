Salento «off limits» a Pasqua e Pasquetta con droni in azione

LECCE - Seconde case inaccessibili in Salento per l’arrivo delle prossime festività pasquali. Quasi impossibile per i gitanti di Pasquetta recarsi nelle maggiori località turistiche della costa, come Otranto, Porto Cesareo o le marine di Melendugno.

L’intera costa, dall’Adriatico allo Jonio, sarà 'blindatà via mare e via terra. Decine le pattuglie delle forze dell’ordine che verranno impiegate sin dalle prime ore dell’alba di Pasqua. Posti di blocco sono previsti agli ingressi dei centri abitati, a cominciare da Otranto e Gallipoli. I litorali saranno pattugliati da motovedette della Guardia Costiera e per i trasgressori sono previste multe salate.

In campo anche la polizia provinciale e il Corpo forestale per scongiurare eventuali scampagnate e pic-nic nelle pinete, in particolare nella zona dei Laghi Alimini, vicino ad Otranto. Per stanare i furbetti molti comuni si stanno dotando di droni.