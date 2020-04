Leverano, in casa droga e denaro contante: arrestato 37enne

I carabinieri di Leverano (Le) hanno arrestato in flagrante per spaccio Antonio Casaluce, 37enne del posto, che aveva con sé 1820 euro in contanti e, in casa, 70,5 grammi di marijuana, 26,25 grammi di cocaina, 27 grammi di altra sostanza da taglio, due bilancini di precisione e altri 2.295 euro. L'uomo si trova ai domiciliari.