Lecce, donna precipita dal balcone mentre pulisce i vetri: morta sul colpo

LECCE - Una tragedia domestica si è consumata pochi minuti fa in centro a Lecce. Una donna è precipitata dal balcone di casa mentre effettuava delle pulizie ed ha perso la vita. Stando ad una prima ricostruzione la vittima stava pulendo un vetro, si sarebbe sporta è perso l'equilibrio e precipitata al suolo. Scattato l'allarme sul posto sono giunti gli operatori del 118 ma per lei non c'era più nulla da fare.