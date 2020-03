Coronavirus: bloccato in Montenegro, panettiere salentino torna a casa

Si conclude felicemente con il suo ritorno a casa la vicenda del panettiere salentino rimasto bloccato dall’emergenza Coronavirus in Montenegro, a Podgorica, dove lo scorso 27 febbraio si era recato con la moglie, originaria del posto, e con il figlioletto di un anno per far visita al suocero in fin di vita. Gianni Dell’Anna, 39 anni, aveva trovato ostacoli al suo rientro per lo stop ai collegamenti verso l’Italia imposto per l’emergenza sanitaria.

Il panettiere ha fatto rientro a Lecce con moglie e bimbo a bordo di un treno proveniente da Roma dove era giunto con un volo speciale da Tirana, in Albania, organizzato dall’ambasciata italiana in Montenegro, di concerto col sindaco di Lecce Carlo Salvemini. «E' finito un incubo - racconta al telefono il panettiere - ora sono finalmente a casa dove ho potuto riabbracciare gli altri miei tre figli. Ringrazio il mio sindaco per quanto fatto. Appena finirà questa emergenza e si potrà uscire nuovamente da casa, andrò a farlo personalmente».