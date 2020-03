Lecce, auto si ribalta e finisce fuori strada: muore 30enne

LECCE - Una giovane donna è morta questa mattina in un incidente stradale avvenuto alle porte di Lecce , in via vecchia Lizzanello. La vittima é Laura Giuri, 30 anni, originaria di Neviano e domiciliata nel capoluogo salentino dove lavorava presso un call center.

Era a bordo della sua «Lancia Y» quando per cause in corso di verifica, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada ribaltandosi più volte. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, la donna era già morta. Per i rilievi sono intervenuti i vigili urbani di Lecce coadiuvati dai vigili del fuoco.