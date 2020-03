Tricase, fa irruzione nel bar con l'accetta: «Dammi da bere». E sfascia tutto

Nottata movimentata in centro a Tricase dove un uomo armato di accetta ha seminato panico all'interno di un bar di una piazza del centro salentino. In manette, con l'accusa di danneggiamento aggravato e minacce è finito il 48enne Antonio Ibbazio Turco. L'uomo, secondo un ricostruzione dei fatti, poco dopo le 2 è entrato in un bar e ha minacciato il proprietario al fine di ottenere alcolici. Visto il rifiuto, l'uomo ha iniziato a danneggiare alcuni arredi con l'accetta ma è stato bloccato da alcuni clienti che si trovavano all'interno del locale. Sul posto è intervenuta una ambulanza che ha trasportato il 48enne all'ospedale Panico per la medicazione di alcune ferite. Subito dopo è stato posto ai domiciliari.