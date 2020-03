Magistrati arrestati, imputato ha la febbre: salta udienza a Lecce

LECCE - E’ stata rinviata al prossimo 18 marzo l’udienza prevista oggi a Lecce del processo per i presunti episodi di giustizia truccata al Tribunale di Trani tra il 2014 e il 2018. Il rinvio è scaturito per l’impedimento di uno egli imputati, l’ispettore di polizia Vincenzo Di Chiaro colpito nel carcere di Matera, dove è detenuto, da un attacco febbrile. Il presidente della Seconda sezione penale, Pietro Baffa, dopo aver preso atto della certificazione medica prodotta dall’Asl lucana, che attestava una iperpiressia dovuta ad uno stato influenzale con l’impossibilità del detenuto di essere condotto in Tribunale, ha disposto il rinvio dell’udienza. Nel processo oltre a Di Chiaro sono imputati il magistrato Michele Nardi (detenuto in carcere), l’avvocatessa Simona Cuomo, Gianluigi Patruno e Savino Zagaria.