Sergio Cammariere, il concerto a Lecce rinviato a febbraio per motivi di salute

Rinviato al 21 febbraio il concerto di Sergio Cammariere, che era previsto domani, venerdì 31 gennaio, al Teatro Apollo di Lecce. Per motivi di salute dell'artista, il concerto “Sergio Cammariere: La fine di tutti i guai”, verrà recuperato, appunto, venerdì 21 febbraio. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data, i possessori del biglietto che invece volessero richiedere il rimborso, potranno farlo entro e non oltre martedì 11 febbraio, nel punto vendita in cui è stato acquistato il biglietto (Uffici Camerata Musicale Salentina o punti vendita del circuito Vivaticket).

I biglietti acquistati presso il Castello Carlo V potranno essere rimborsati presso gli uffici della Camerata, in Via XXV Luglio 2/B a Lecce ed aperta dal lunedì al venerdì negli orari 10,30-12,30 e 17,30-19,30. Per gli acquisti online invece sarà necessario seguire le informazioni riportate sul sito Vivaticket.it. Chi ha acquistato con il Bonus Cultura (Carta del Docente e 18app) può contattare gli uffici della Camerata Musicale Salentina per maggiori informazioni sulle modalità di recupero dell'importo.