Tricase, offese sessiste in Consiglio comunale: la denuncia su Facebook

LECCE - Offese sessiste in Consiglio comunale: è la denuncia postata su Facebook da Francesca Sodero, consigliera comunale di minoranza del M5S a Tricase, nel Leccese.

Secondo quanto riferisce l’esponente pentastellata, nel corso dell’ultima riunione di Consiglio comunale, lo scorso 19 dicembre, lei sarebbe stata apostrofata da un consigliere di maggioranza, che l’avrebbe invitata a «trombare più spesso», un’offesa espressa alla presenza di tutta l’assise e di cittadini. «Ho dovuto sopportare sin dal principio del mandato, aggressioni sessiste ed esternazioni maschiliste da manuale - si legge nel post -. Ma a tutto c'è un limite e non intendo tollerare oltre queste 'confidenzè, ragion per cui - continua- chiederò alla Presidente della Commissione per le Pari Opportunità di farsi portavoce, nel prossimo Consiglio Comunale, di una richiesta di scuse da parte del consigliere comunale».