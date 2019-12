Gallipoli, scoperta fabbrica abusiva fuochi d'artificio: arrestati padre e figlio

Fabbricavano in casa, senza licenza, fuochi d’artificio utilizzando circa 100 chili di materiale esplosivo non conforme alle direttive sulla sicurezza. Per questo la polizia di Gallipoli ha arrestato due persone, Domenico Maggio e il figlio Amodio.

Gli agenti hanno scoperto in casa dei due anche 80 scatoloni con il materiale inerte necessario per la fabbricazione e il confezionamento dei fuochi d’artificio, tra cui carta da imballaggio, micce, spolette, candelotti, spago e polvere pirica.

Secondo gli investigatori, il sequestro ha evitato, in considerazione della quantità e della potenza micidiale dell’esplosivo, il rischio di una deflagrazione accidentale in un complesso abitativo di villette a schiera, oltre ai rischi per gli acquirenti in prossimità delle festività natalizie.(