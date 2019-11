Galatone, strage per un sorpasso: 4 morti e un ferito

LECCE - Incidente sulla circonvallazione di Galatone. Mentre una Golf stava transitando a causa di un brusco sorpasso ha impattato con un camion della Eco.man Salento fermo sul ciglio della strada intento a potare degli ulivi nelle campagne.

Sono morti in 4: il conducente della Golf e 3 operai intenti a lavorare. Un quinto operaio in codice rosso. Sul posto in questi minuti le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco