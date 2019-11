Scorrano, torna il presepe di sabbia: vicino alla Natività anche Don Tonino Bello e Gandhi

Tutto pronto per “Sand Nativity 2019”, la suggestiva manifestazione organizzata dall’Associazione di Volontariato Promuovi Scorrano, nel paese salentino, che per il secondo anno consecutivo permetterà a turisti, cittadini e curiosi di ammirare uno dei presepi più caratteristici d’Italia, interamente realizzato in sabbia.

«L’idea nasce dal racconto di un nostro socio che vive in Canada,dove ha potuto ammirare queste opere interamente realizzate in sabbia – ha affermato Vito Maraschio, Presidente dell’Associazione Promuovi Scorrano - Abbiamo così deciso di dare vita lo

scorso anno alla manifestazione, invitando tre artisti a Scorrano. Una scommessa vinta che ci ha portato quest’anno a dare un respiro ancora più internazionale all’iniziativa»

Patrocinato dal Consiglio Regionale della Puglia, l’evento, in programma dal primo dicembre al 6 gennaio 2020 nel chiostro del Convento degli Agostiniani e Palazzo De Iacoveris a Scorrano, è stato presentato venerdì 15 novembre nella sede della Regione Puglia a Roma. «Il Consiglio Regionale della Puglia ha già patrocinato la prima edizione del Presepe di sabbia a Scorrano, un’edizione che ha avuto un grande successo e che sarà riproposta quest’anno con un’ampiezza maggiore – ha affermato Mario Pendinelli, Consigliere Regionale della Puglia – Si è deciso di puntare su un tema importante, quello degli uomini di buona volontà, che richiama anche il clima che ci apprestiamo a vivere, quello delle festività natalizie». “Gloria a

Dio nell’alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà” il verso del Vangelo di Luca che ha ispirato il tema dell’edizione 2019.

Oltre alla Natività, infatti, sarà possibile ammirare installazioni dedicate a uomini che hanno posto l’umanità, la semplicità e la fratellanza al centro della loro esistenza: Don Tonino Bello, San Francesco d’Assisi e il Mahatma Gandhi, figura celebrata in occasione del 150° anniversario della sua nascita. Un ideale abbraccio fraterno quello tra Italia e India suggellato anche dalla presenza in conferenza stampa della Vice Ambasciatrice indiana in Italia, Neeharika Singh. L’evento è patrocinato dall’Ambasciata dell’India a Roma, dal Consolato onorario della Federazione Russa in Bari, dall’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e dall’Ambasciata del Belgio a Roma, oltre che dal Senato della Repubblica Italiana, dal Consiglio Regionale della Puglia, dal Comune di Scorrano e della Provincia di Lecce.



Le opere potranno essere visitate dal 1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì solo il pomeriggio dalle 16:00 alle 21:30, sabato, domenica e festivi la mattina dalle 10:00 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 15:30 alle 22:30.