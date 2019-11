Lecce, rubano joystick Playstation dall'ospedale, l'appello del cappellano

Un furto spregevole. È quello messo a segno al Fazzi dove sono stati i due joystick di una Playstation, installata in una stanzetta per consentire ai piccoli pazienti di trascorrere qualche ora spensierata.

Un furto che suscita sconcerto e indignazione.

A darne notizia è don Gianni Mattia, cappellano del nosocomio leccese, che Facebook manifesta il suo disappunto. «Sono rammaricato - scrive Don Gianni - Abbiamo una stanza allestita per i bambini dove avevamo messo una Playstation con due joystick. Oggi (ieri, ndr) sono entrato che c’era un ragazzo e sono spariti. “Potevi chiedermeli e te li avrei regalati - continua il cappellano del Fazzi, fondatore della onlus “Cuore e mani aperte”, rivolgendosi al genitore del bambino che li ha rubati - ma prenderli senza nemmeno informarmi non è stato educativo per lei, né per il piccolo che era ammalato e che ha visto un genitore appropriarsi di qualcosa che non solo non era vostro, ma che serviva per altri bambini ammalati». «Pazienza. Provvedo subito a riprenderli. Questo è quello che stiamo insegnando ai nostri figli… anche qualche DVD è sparito. Ma è normale – conclude con amarezza il sacerdote – quello che è pubblico è di tutti. Freghiamolo, tanto chi se ne accorge?».

Tante le reazioni al post. Tutte di indignazione per quanto accaduto.

Tuttavia solo poche ore dopo, don Gianni ci ha tenuto sempre su Facebook a ringraziare i ragazzi del Gamestop di Cavallino (Le), Store 3011, che hanno voluto omaggiare i bambini del reparto regalando loro due joystick.