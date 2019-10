Nardò, auto si scontra con bus di studenti: 9 ragazzini feriti in modo lieve

LECCE - Paura prima della scuola. Scontro tra un’auto e un pullman con a bordo decine di studenti: a causare l'incidente sarebbe stata la fitta nebbia formatasi sulla Nardò-Avetrana, all'altezza di Porto Cesareo. Il mezzo delle Ferrovie Sud Est avrebbe impattato contro una Kia che proveniva dalla direzione opposta e che aveva invaso la corsia di sinistra. Nove i ragazzi feriti in maniera non grave. Sono stati condotti in ospedale. Alla guida dell’auto, invece, un 75enne di Nardò. L’incidente si è verificato questa mattina, sulla via che collega Nardò ad Avetrana, nei pressi di Porto Cesareo. Per cause ancora da chiarire, ma di sicuro anche in parte riconducibili alla fitta coltre di nebbia, una Kia che viaggiava in direzione opposta ha colpito il bus di linea.

Dopo il violento scontro, immediati i soccorsi: nessuno, fortunatamente, ha riportato gravi conseguenze, ma nove ragazzini che si trovavano a bordo del mezzo ingombrante sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale per accertamenti. Illesi i conducenti di entrambi i veicoli. Sul posto i carabinieri e il 118.