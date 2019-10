Dipendenza da social? Ci pensa un’app leccese: trasforma in gara il tempo passato off line

LECCE - Un’app contro la dipendenza da smartphone, ideata da giovani leccesi. È stato sviluppato nel “Contamination lab” dell’Università del Salento il progetto vincitore di Start Cup Puglia. Tra le 12 startup finaliste, è stata infatti “9 seconds” ad aggiudicarsi il premio regionale per l’innovazione organizzato da Arti Puglia, che ha incassato 7mila euro, l’accesso al Premio Nazionale per l’Innovazione in programma a Catania il 28 e 29 novembre e due ulteriori premi speciali.

«La soglia di attenzione di un pesce rosso è di 9 secondi. Secondo uno studio condotto da Microsoft in Canada, l’uso eccessivo dello smartphone ha abbassato la nostra ad appena 8 secondi». È così che è nata l’idea di “9 Seconds”, hanno spiegato i ragazzi del team vincitore, ideatori dell’app che punta proprio a combattere la dipendenza da smartphone “premiando” gli utenti per il tempo passato offline. Due o più giocatori potranno competere nella sfida di riuscire a non usare lo smartphone il più a lungo possibile, mettendo in pausa il dispositivo nei momenti in cui è richiesta più concentrazione, come lo studio, il lavoro, quando si è al volante o nei contesti in cui è preferibile socializzare: quando si esce o quando si mangia in compagnia.

Tra i sostenitori del progetto anche diverse imprese nel settore della ristorazione, che metteranno a disposizione premi e sconti per gli utenti “vincitori” delle sfide tramite app.

Il gruppo è composto da ragazzi salentini: si tratta di Luca Podo (laureato in Ingegneria dell’Informazione a UniSalento, studente di Informatica all’Università “La Sapienza” di Roma), Alessandro Colonna (laureato in Scienze della comunicazione a UniSalento, studente di Marketing all’Università “La Sapienza” di Roma), Benito Taccardi (laureato in Ingegneria dell’Informazione e studente del corso magistrale in Computer Engineering a UniSalento), Davide Margarito (studente di Graphic Design al Politecnico di Torino), Gabriele Centonze (studente del Liceo scientifico “Banzi Bazoli” di Lecce), Cosimo Quarta (studente di Ingegneria dell’Informazione a UniSalento) e Andrea De Giovanni (studente di Giurisprudenza a UniSalento).

L’idea è nata nell’estate 2018 ed è poi maturata all’interno del Contamination Lab dell’Università del Salento, il laboratorio per creare e innovare coordinato dalla professoressa Giusy Secundo e dal delegato del rettore alla Ricerca Giuseppe Maruccio.

Per l’elaborazione dell’intero progetto, dall’idea imprenditoriale alla campagna di crowdfunding chiusa con successo sulla piattaforma Eppela, il gruppo è stato seguito dai mentor Valentina Ndou, professoressa aggregata del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione UniSalento, e Pasquale Stefanizzi, PhD in Banking and Finance e consulente finanziario d’impresa (www.ascuoladimpresa.net).

«Una vittoria inaspettata e per noi molto significativa, frutto di un lavoro di gruppo straordinario», commenta Luca Podo, ceo di “9 seconds”. «Crediamo che la nostra forza risieda proprio nel team, formato da ragazzi estremamente determinati. Stiamo lavorando sodo da tempo, questo successo ci ripaga di tanti sacrifici. Vogliamo ringraziare l’organizzazione del premio, tutte le persone che ci seguono e i nostri mentor Valentina e Pasquale, la nostra guida, determinanti nel percorso di crescita del gruppo. La Puglia ci sta dando veramente tanto: amiamo il nostro territorio, è pieno di persone fantastiche e offre tante opportunità. Abbiamo deciso di lanciare la nostra app in Puglia, e a Lecce in particolare, forti del supporto che non ci è mai mancato sia da parte delle istituzioni che delle imprese. Ancora una volta dobbiamo ringraziare anche tutte le attività affiliate che ci hanno dato fiducia durante la campagna di crowdfunding, e in particolare il nostro main sponsor, l’azienda “Road 66”. Adesso siamo in piena fase di sviluppo, a breve il test pubblico e poi “9 seconds” sarà finalmente pronta».