Lecce, 18enne rapinata e aggredita da gambiano per strada: arrestato

Attimi di paura ieri sera a Lecce, intorno alle 23.30, quando una ragazza di 18 anni è stata rapinata da un 29enne gambiano, Yusupha Barrow, senza fissa dimora, che le ha strappato dalle mani il telefono e le ha dato un forte pugno in testa, facendola cadere sull'asfalto. È successo tutto in viale Gallipoli: la ragazza si è aggrappata alla felpa del rapinatore, che è riuscito a scappare, ma che è stato poco dopo bloccato da un agente di polizia locale, in servizio in zona. L'uomo, già noto per comportamenti simili, è stato portato in carcere. La ragazza, visitata all'ospedale Vito Fazzi, guarirà in una settimana.