Surbo, studente morì cadendo da lucernario: condannata preside

Il gup di Lecce Carlo Cazzella ha condannato con rito abbreviato a 8 mesi di reclusione, pena sospesa e non menzione, Giovanna Caretto, 58 anni di Surbo, la dirigente scolastica della succursale del Liceo Scientifico «De Giorgi» di Lecce dove l8 gennaio 2014 morì uno studente precipitando dal lucernario confinante con l’area esterna adibita a palestra.

Il giovane, Andrea De Gabriele, 17 anni, si era arrampicato sul lucernario per recuperare il giubbotto lanciato per scherzo alla fine dell’ora da alcuni compagni. La lastra di copertura cedette sotto il peso facendo precipitare lo studente nel vuoto. Per il gup la dirigente, accusata di omicidio colposo, avrebbe adibito uno spazio inidoneo ad uso sportivo, privo di adeguate misure di sicurezza per renderlo inaccessibile, senza aver mai segnalato l’elevato rischio per l’incolumità degli studenti.

In un altro processo attualmente in corso con rito ordinario, é invece imputato l’insegnante di educazione fisica davanti a cui si consumò la tragedia.