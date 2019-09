Racale, maltrattava la madre: dal divieto di stare a casa passa al carcere

I Carabinieri di Racale hanno arrestato il 45enne Davide Tunno per violazione dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare dove maltrattala la madre. L'uomo, infatti, era stato in precedenza colpito da un provvedimento di allontanamento dall'abitazione dove conviveva con la donna per le ripetute violenze commesse ai danni della donna. Uno stato di sofferenza che aveva ingenerato anche un clima di paura soprattutto perchè l'uomo le sottraeva denaro. Tunno, però, non ha inteso rispettare l'ordine del giudice che gli vietava di avvicinarsi e così ha costretto lo stesso gip a sostituire le misura con la custodia in carcere. L'uomo è stato così accompagnato nel carcere di Borgo San Nicola.