Lecce, principio di incendio nella facoltà di Giurisprudenza: nessun ferito

Un principio di incendio si è sviluppato in mattinata nell’edificio R2 del campus universitario Ecotekne, presso la sede del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento. Secondo i vigili del fuoco e i funzionari dell’Asl Lecce, il piccolo rogo è stato causato da un’apparecchiatura in uso al gestore del bar. La presenza di fumi e odore acre ha interessato anche spazi del piano terra dell’edificio, dove si trovano le aule, per cui immediata è stata l’interdizione di tutti i locali, dove in quel momento erano presenti solo alcuni dipendenti e alcuni utenti.

«Nessun pericolo per cose e persone - assicura il direttore generale Donato De Benedetto - il personale della Ripartizione Tecnica e Tecnologica ha fornito supporto e la massima collaborazione alla squadra dei Vigili del Fuoco e al personale dell’Arpa e della Asl intervenuti, operando ogni azione utile all’evitare del propagarsi dell’incendio. Le cause dell’evento sono state accertate dagli stessi funzionari competenti, e su indicazione del Comando dei Vigili del Fuoco l’edificio R2 rimane chiuso per le necessarie operazioni di sanificazione. Al personale, agli studenti e alle famiglie assicuriamo che ci muoveremo con il massimo impegno perché si ritorni al più presto al regolare svolgimento delle attività accademiche, e comunque entro lunedì prossimo».