Lecce, vandali di notte nel centro disabili: gravi danni alla struttura

Grave atto di vandalismo la scorsa notte a Lecce: ignoti sono entrati nel centro sociale diurno di via Vecchia Carmiano, che accoglie ogni giorno persone con disabilità più e meno gravi, e hanno divelto la struttura, distruggendo distributori automatici, mettendo le stanze a soqquadro e creando un ingente danno a chi la frequenta. Non sono mancate le indignazioni sui social, soprattutto da parte dell'assessora del comune di Lecce Silvia Miglietta, che ha pubblicato queste parola sulla sua bacheca Facebook:

«Qualcuno la notte scorsa ha pensato di entrare nel centro diurno di via Carmiano e di deturpare con atti vandalici uno spazio di accoglienza e cura. Perché quel centro accoglie quotidianamente persone con disabilità lievi e più gravi, offre ore di socialità e svago a loro e rappresenta un supporto per le famiglie. Spero che chi ha commesso questi atti insensati e lontani da ogni forma di civiltà sia presto intercettato dalle forze dell’Ordine. Noi, da parte nostra, ci impegneremo a ripristinare al più presto uno spazio di fondamentale importanza per la comunità, potenziando i controlli per quanto di nostra competenza. Ciascuno di noi si faccia guardiano e custode di beni che, come questo, sono beni a disposizione della comunità, in particolare della sua parte più vulnerabile e che, anche per questo, non possono essere lo sfogo di vandali e incivili»

(Foto Facebook Silvia Miglietta)