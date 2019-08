Nardò, in pista la Porsche Taycan, l'auto del futuro: 100% elettrica

Esperimenti “mondiali” a Nardò, dove sta nascendo l’auto del futuro. Porsche lavora intensamente sul suo primo modello che sarà al 100% elettrico: la quattro porte sportiva Taycan, con numerose attività in vista del debutto mondiale che è previsto per il 4 settembre a Berlino, a pochi giorni da Salone di Francoforte. Lo aveva annunciato Antonio Gratis, solo poche settimane fa in un incontro pubblico nella sede della Ntc, in contrada Fattizze a Boncore: per il direttore generale del Nardò Technical Center il futuro, dell’automotive e anche delle vetture ultrasportive, non potrà che essere elettrico.

Ed eccolo, il futuro che arriva: nei giorni scorsi, sulla pista sperimentale di Nardò (realizzata da Fiat nel 1975 e dal 2012 di proprietà della Casa di Zuffenhausen) una Taycan di pre-produzione ha coperto nell’arco di 24 ore ben 3.424 chilometri, valore che corrisponde quasi alla distanza che separa la sede Porsche di Atlanta in Georgia al Porsche Experience Center di Los Angeles, in California. Il modello 100% elettrico di Porsche ha dimostrato le sue qualità sulle lunghe distanze nonostante temperature di picco dell’aria di 42 gradi e quelle della superficie della pista fino a 54 gradi, fermando gli strumenti su velocità medie comprese tra 194 e 214 chilometri orari.

Il test è stato eseguito senza interruzioni, con stop del prototipo solo per le ricariche rapide e i cambi dei driver. «Taycan ha dominato senza problemi questa ambiziosa prova di resistenza - ha detto Stefan Weckbach, vicepresidente Product Line Taycan - e il risultato ottenuto a Nardò ha messo in evidenza i vantaggi della tecnologia a 800 Volt e il suo alto livello di maturità. Al lancio di Taycan sul mercato a fine dell’anno, avremo coperto oltre 5,95 milioni di km di prove in tutto il mondo». Porsche Taycan è il primo modello di produzione completamente elettrico, una tecnologia che ha aiutato la 919 Hybrid a vincere la 24 Ore di Le Mans tre volte di seguito e ora sbarca nella produzione in serie. Gli 800 volt consentono prestazioni che restano elevate costantemente, riduce i tempi di ricarica e diminuisce peso e ingombri del cablaggio.

Durante la prova a Nardò, sono state utilizzate stazioni di ricarica progettate da Porsche Engineering Group GmbH. La nuova Porsche Taycan non solo evidenzia grande resistenza, ma può liberare tutta la sua potenza (oltre 600 Cv complessivi, secondo quanto riporta il magazine Usa Car and Driver) anche dopo aver accelerato più volte a brevi intervalli. Alla fine di luglio, un prototipo di Taycan ha accelerato sulla pista di un aerodromo da zero fino a 200 km/h non meno di 26 volte consecutive. Incredibilmente, questo test è stato realizzato in meno di 10 secondi, con una differenza di 0,8 secondi tra le accelerazioni più veloci e quelle più lente.