Fugge per godersi l’estate: i cc si fingono scaricatori di birra e lo stanano a Baia Verde

LECCE - È riuscito a sfuggire alla cattura lo scorso 27 luglio per potersi godere l’estate salentina, ma è stato stanato dai carabinieri mentre trascorreva le vacanze a Baia Verde, a Gallipoli, ed è stato così arrestato ed accompagnato in carcere, dove dovrà scontare due anni e 11 mesi di reclusione per evasione, furto e spaccio.

Si tratta di un 26enne di Racale, ricercato da circa un mese perché condannato dal Tribunale di Lecce per i reati succitati, commessi tra il 2012 ed il 2018.

Per “scovare” il 26enne, i militari si sono finti scaricatori di casse di birra o bagnanti, mimetizzandosi per ore sotto al sole cocente, pur di rintracciare il giovane racalino.

La loro paziente attesa è stata premiata quando il giovane è stato avvistato mentre si apprestava ad entrare in uno stabilimento balneare della zona ed è stato subito circondato ed arrestato. Per il giovane si sono pertanto aperte le porte della casa circondariale di Lecce.