Gallipoli, blitz al mercato ittico: sequestri e denunce, stop a 3 attività

GALLIPOLI - A distanza di due anni le forze dell’ordine tornano nel mercato ittico di Gallipoli: sequestri di pesce, multe salate e denunce. Polizia, carabinieri, finanzieri, militari della guardia costiera e personale dell’Ispettorato del lavoro si sono infatti presentati martedì sera presso l’area a ridosso del porto della Città Bella.

Dagli accertamenti gli investigatori hanno riscontrato l’occupazione abusiva del suolo demaniale per circa 500 metri quadrati con il posizionamento di 30 tavolini, 80 sgabelli, 15 banconi in acciaio per l'esposizione del pesce, 15 ombrelloni, tre frigoriferi, suppellettili e arredi vari. Inoltre sono stati scoperti anche quattro lavoratori in nero presso tre attività commerciali, che hanno poi subito la sanzione della sospensione. Oltre alla misura dell’Ispettorato del lavoro, è scattato anche il sequestro di circa 22 chili di mitili e pesce non conservato secondo la normativa che tutela la salute dei consumatori.

Nei confronti dei due gestori è stata elevata una sanzione amministrativa da mille euro a testa. È stato poi disposto il sequestro di cinque chili di cozze, esposte in cattivo stato di conservazione: come previsto dalla legge la proprietaria dell’attività è stata denunciata.

Il sopralluogo è stato eseguito per individuare eventuali irregolarità amministrative o violazioni della legge da parte dei gestori degli esercizi commerciali presenti nel mercato ittico. Un’area che fu sottoposta, nel mese di luglio del 2017 e su disposizione della Procura a sequestro penale per occupazione abusiva di suolo demaniale. E in un secondo momento dissequestrata, nel dicembre di quello stesso anno.

Il servizio è stato organizzato sulla base delle indicazioni emerse durante la Riunione tecnica di coordinamento presso la Prefettura di Lecce e nel Tavolo tecnico del Questore, tenutosi nel commissariato di Gallipoli. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare il possesso delle autorizzazioni obbligatorie ed eventuali altre violazioni.