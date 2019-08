Gallipoli, cenano e scappano senza pagare: fermato gruppo di giovani turisti

LECCE - Prima cenano in un ristorante di Gallipoli, poi scappano senza pagare. Protagonisti della vicenda un gruppo di giovani della provincia di Perugia in vacanza nel Leccese che sono stati rintracciati dalla polizia, avvertita dal ristoratore. I giovani «insolventi» sono stati riportati al ristorante e, alla presenza degli agenti, hanno saldato il conto della cena e chiesto scusa al titolare. Quest’ultimo, visto il buon esito della vicenda, non ha presentato querela e i giovani sono tornati in albergo.