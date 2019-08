Ugento: pistola e fucile trovati sotterrati in campagna

I carabinieri hanno trovate alcune armi nascoste sotto terra in contrada «Madonna del Casale» nelle campagne di Ugento. La scoperta è avvenuta durante un servizio mirato in un terreno agricolo.

Si tratta di una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, con caricatore e 8 cartucce; e di un fucile da caccia Daffini calibro 12, risultato rubato in un’abitazione di Racale (Lecce) nel 2016, con 10 cartucce.

Le armi, efficienti, saranno sottoposte ad accertamenti nel proseguimento delle indagini.