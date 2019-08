«Essenza»: il 12 agosto torna la notte bianca di Specchia, con musica, arte, cibo, scienza e teatro

È in programma per il 12 agosto 2019 la 15esima edizione della Notte Bianca di Specchia (Le), a cui è stato dato il titolo "Essenza" per racchiudere temi e suggestioni degli anni precedenti. Ricchissimo sarà il programma musicale, con tanti nomi noti: Nicola Conte, Carolina Bubbico, Moses, Accasaccio, Giorgia Faraone, Paolo Mele, e tantissimi altri artisti che si esibiranno. L'amministrazione comunale di Alessandra Martinucci, in collaborazione con Pro Loco e Forum dei Giovani, ha pensato anche di non focalizzare tutto solo sulla musica, ma di dare spazio al Teatro con diversi punti di Barbonaggio Teatrale a cura di Ippolito Chiarello, alla letteratura con una staffetta d'autore con tre presentazioni di libri nel cuore del centro storico a cura dell'associazione Librarti. Non mancheranno gli eventi per i bambini con una piazza (Sant'Antonio) interamente dedicata a spettacoli realizzati per loro, quelli dedicati alla Scienza con il Gruppo Astrofili del Salento, che dalla terrazza del Castello aiuteranno i curiosi ad osservare la Luna, Giove e Saturno. Il palato farà festa con una via interamente dedicata al Vino con ben 10 cantine in perfetto stile wine fest e una strada dedicata al cibo a km 0 e prodotti tipici, manufatti artigianali, il tutto contornato dalla street art dove writers e graffitari si esibiranno dal vivo.

Tutti i dettagli anche sulla pagina Facebook e sulla pagina dedicata agli eventi:

https://www.facebook.com/nottebiancaspecchiaOfficial