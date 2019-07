Tap a San Foca danneggia i coralli: il parere di Regione, Comune e Arpa

LECCE - I potenziali impatti ambientali del gasdotto Tap sui coralli di San Foca sono «significativi e negativi» secondo la Regione Puglia. Il parere è stato espresso nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a Via aperta dal Ministero dell’Ambiente su richiesta della stessa Tap. Il dietrofront della multinazionale ha destato clamore: il 10 maggio scorso, la società ha presentato istanza per avviare il nuovo iter, che deve indurre il Ministero a chiarire se va sottoposto o meno alla complessa valutazione di impatto ambientale il progetto di uscita del microtunnel sul fondale, lì dove, però, ci sono banchi di coralli che potrebbero essere compromessi. Così Tap, almeno in teoria, si sarebbe complicata la vita: nelle settimane precedenti, infatti, aveva affermato che la soluzione progettuale da lei stessa proposta era in linea con le prescrizioni e che il gasdotto non interferiva con i coralli di dimensioni più rilevanti. “Occorre una nuova Via, che ho già chiesto sulla questione”, ha chiosato, dopo la diffusione della notizia, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Anche la Regione la pensa così, mettendolo per iscritto nel suo parere stilato dopo i contributi arrivati da Arpa, comitato regionale Via e dal Comune di Melendugno, che ha prodotto una corposa relazione con tanto di foto dei coralli allegate.