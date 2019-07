Monteroni di Lecce, in casa ha droga di tutti i tipi: arrestato 34enne

I carabinieri di Lecce ieri sera hanno arrestato un 34enne del luogo, Antonio Quarta, residente a Monteroni di Lecce, perché durante una perquisizione mirata nella sua abitazione hanno trovato 2,6kg di eroina, 749 grammi di marijuana divisa in dosi, 10,88 grammi di hashish, due presse meccaniche per la preparazione dei panetti e vario materiale per il confezionamento. Tutto è stato sequestrato e il giovane è stato arrestato e condotto nel carcere di Lecce.