Gallipoli, crollo in chiesa, matrimonio dirottato

Crolla una decorazione in pietra carparina dalla volta del santuario e il matrimonio viene dirottato in un’altra chiesa.

Il crollo, che ha determinato la chiusura del Santuario di Santa Maria del Canneto, si è verificato nella navata laterale destra. Il rettore don Gigi De Rosa, ieri mattina, aprendo le porte si è subito accorto di quanto avvenuto nella notte ed ha allertato la Curia, il tecnico che cura gli interventi edilizi, architetto Vincenzo Mariello, ed i vigili del fuoco. Questi hanno decretato l’inagibilità fino alla messa in sicurezza dei luoghi. Cosa non semplice.

Il distacco ha interessato una rosetta situata all’altezza del concio di chiave della centrale, tra le tre volte a stella che si susseguono su ciascuna delle due navate laterali; elemento che arricchisce i cordoni che profilano e attraversano le volte. Sulla parete sottostante, attualmente c’é una nicchia contenente la statua di Sant’Antonio di Padova - al pari di quella della navata opposta con il simulacro di Santa Rita - ma in passato era posizionato un altare. La mensa è stata rimossa durante l’ultimo restauro del tempio, perché posticcio rispetto all’assetto originale della fine del 1600. E’ pertanto possibile che in passato all’altezza della rosetta fosse ancorato un lampadario ad olio. Ipotesi che sembrerebbe avallata, sia da quelle che potrebbero essere tracce di collante d’un pregresso intervento sulla porzione di rosetta che si è sbriciolata a seguito della caduta, sia dalle fessurazioni che sembrano interessare quella omologa. Sarà appurato.

Intanto, si sottolinea la fortuna - Provvidenza, per don Gigi - del distacco avvenuto nottetempo: ieri pomeriggio era in programma un matrimonio e la chiesa sarebbe stata gremita. Il rito è stato dirottato alla chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, cui appartiene «il Canneto» da quando ha cessato di essere parrocchiale. E sarà probabilmente tale chiesa ad ospitare le funzioni religiose della festa, ormai prossima, della Madonna del Canneto.

C’é per altro da dire che il prospetto della chiesa antistante il seno del Canneto da alcuni giorni era transennato. «Ci eravamo attivati - spiega don Gigi - per mettere in sicurezza l’esterno, dopo la caduta di porzioni dei cornicioni, e alla ricerca di risorse finanziarie. Ora la situazione è diventata più complessa».