Otranto, vescovo colto da malore durante omelia: ricoverato, è stato dimesso

Mons. Donato Negro sta bene ed è già rientrato nella sua Diocesi. Lo comunica con una nota l'Asl di Lecce in relazioneal malore avuto ieri sera dall'arcivescovo di Otranto, nonché presidente della Conferenza Episcopale Pugliese, durante la celebrazione della Santa Messa. Il presule è stato soccorso dal 118 e condotto per accertamenti nell’Ospedale di Tricase: i medici del “Panico” hanno tenuto l’arcivescovo sotto osservazione e, vista l’evoluzione positiva del quadro clinico, l’hanno dimesso nelle ore successive. Mons. Negro è quindi rientrato in buone condizioni nella sua Diocesi, dove potrà riprendere normalmente l’attività pastorale.