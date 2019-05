Nardò, autotreno si ribalta e colpisce auto: nessun ferito

LECCE - Tragedia sfiorata sulla statale 101 Lecce-Gallipoli: per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, nei pressi di Nardò il secondo cassone di un autotreno si è rovesciato e il suo carico ha invaso la corsia opposta. Il cofano di una fiat Bravo sulla quale viaggiava una famiglia di Melissano è stata raggiunto dai rottami, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti. Padre, madre e figlia non hanno riportato ferite ma solo un forte stato di shock. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore provocando disagi agli utenti.