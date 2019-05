Lecce, pestato e ferito da un colpo d'arma da fuoco: arrestato 53enne

LECCE - È finito in carcere anche il secondo uomo che la notte fra il 21 e il 22 aprile avrebbe partecipato al pestaggio e al ferimento a colpi di pistola di un 28enne bulgaro, dopo un’irruzione in casa. Si tratta di un 53enne di Melissano già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe il complice di Martin Georgiev Asenov, 33enne bulgaro, residente anch’egli a Melissano, che avrebbe materialmente compiuto il raid. Il 33enne era già stato catturato dai carabinieri.

Già in quelle ore i militari avevano la certezza che il raid fosse stato compiuto da due soggetti, grazie a testimonianze e ricostruzioni. E arrivando a ipotizzare il coinvolgimento del 53enne che nel frattempo era però scomparso dalla scena. A suo carico è stata quindi richiesta una misura cautelare, firmata dal giudice per le indagini preliminari ed eseguita all’alba di oggi. Le accuse sono di tentato omicidio in concorso, lesioni personali aggravate in concorso e detenzione abusiva di armi e munizioni.