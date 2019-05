Lecce, a fuoco villa di candidato Lega gestore di una spiaggia

La squadra mobile di Lecce sta indagando sulle cause dell’incendio che la notte scorsa é divampato nella villetta estiva a Spiaggiabella, marina di Lecce, di proprietà di Luca Errico, titolare di uno stabilimento balneare, candidato come consigliere comunale nella lista della Lega, che appoggia il candidato sindaco del centrodestra Saverio Congedo.

Il rogo ha causato danni ingenti. I Vigili del fuoco non hanno trovato elementi riconducibili a un’eventuale matrice dolosa, ma gli investigatori non tralasciano alcuna ipotesi, neppure quella di un atto vandalico collegato alla visita di oggi a Lecce del leader del Carroccio, Matteo Salvini.