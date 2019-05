Lecce, accordo avvocati-giudici per messa alla prova imputati

Siglati questa mattina nel Palazzo di Giustizia di Lecce due protocolli d’intesa tra il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce e la Corte d’Appello: uno riguarda la messa alla prova e il lavoro di pubblica utilità, l'altro il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali di primo grado.

Il protocollo d’intesa per la messa alla prova e il lavoro di pubblica utilità nasce dall’idea che la collaborazione tra le parti coinvolte possa consentire ai nuovi istituti di ottenere i risultati proposti dal legislatore. La finalità è quella di incoraggiare il ricorso a questi percorsi alternativi al dibattimento che, se svolti con esito positivo, comportano l'estinzione del reato. Il protocollo sul gratuito patrocinio nasce invece in seguito all’applicazione del Testo Unico sulle spese di giustizia (dPR 115/2002), che ha dato luogo a molteplici questioni interpretative. Per questo magistratura e avvocatura hanno avvertito la comune esigenza di predisporre linee guida condivise per individuare criteri uniformi per l'ammissione al beneficio e per la liquidazione degli onorari e, per promuovere l’utilizzo di modelli standardizzati di documenti così da facilitare sia la redazione delle istanze che l’adozione da parte dell’Autorità giudiziaria dei relativi decreti.