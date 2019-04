Lecce, palpeggiata per strada da nigeriano: arrestato

Palpeggiata per strada davanti a passanti e automobilisti. Paura ieri sera in pieno centro a Lecce per una ragazza. Il suo molestatore è stato bloccato dagli agenti di polizia e accompagnato in carcere. In manette è finito un nigeriano. È accaduto tra Porta San Biagio e viale Lo Re. L’uomo, in forte stato di agitazione, avrebbe infastidito i passanti con i quali con ogni probabilità voleva attaccare briga. In pochi minuti il centralino del 113 è stato preso d’assalto con diverse segnalazioni su quanto stava accadendo tra i tanti passanti e automobilisti. Non contento, però, il cittadino straniero avrebbe puntato alcune ragazze. In particolare una giovane è finita nel mirino dell’uomo. Sarebbe stata palpeggiata ripetutamente per strada e il molestatore si è fermato solo grazie all’intervento di un passante. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti di polizia che hanno bloccato l’uomo mentre la vittima ha raggiunto gli uffici della Questura per denunciare l’accaduto. La ragazza non sarebbe l’unica vittima. In precedenza anche un’altra giovane avrebbe subito le attenzioni del cittadino di origini africane tanto che i casi di molestie al momento contestati sarebbero due. L’uomo è stato accompagnato in carcere.