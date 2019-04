Droga in cassaforte in camera da letto: arrestato 27enne a Lecce

I carabinieri di Lecce, nel quartiere Santa Rosa, hanno arrestato in flagrante per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne del luogo, Cristian Solida, già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione in casa, i militari hanno trovato in una cassaforte della camera da letto 3 buste di cellophane con 803 grammi di marijuana e 57 di hashish, insieme a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per tagliare la cassaforte con una smerigliatrice.