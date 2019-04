«Lu cunigghiu»: online il video del nuovo brano di Rachele Andrioli e Rocco Nigro

È disponibile su Youtube il videoclip, diretto da Gianni De Blasi, del brano “Lu cunigghiu” di Rachele Andrioli e Rocco Nigro. Si tratta del nuovo singolo dell'album Maletiempu, terzo disco del duo (dopo Maldimè e Malìe) prodotto da Eraldo Martucci e dalla Dodicilune di Gabriele Rampino e Maurizio Bizzochetti per la collana editoriale Fonosfere by Dodicilune, che ha vinto il Premio Folk Eiserner Eversteiner, nell'ambito del festival FolkHerbst a Plauen in Germania.

"Il video è l’incubo della persona gelosa", sottolinea il regista. "La musica e il testo mi hanno portato a concepire una sorta di danza erotica in cui la gelosia viene sublimata dagli incubi di chi canta. Il coniglio (animale pauroso per antonomasia) è la prefigurazione di questa forma di paranoia onirica, che come spesso mi capita, trasporto in una dimensione grottesca e ironica".

Il video è disponibile a questo link