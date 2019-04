Lecce, GdF sequestra centinaia di maglie e sciarpe giallorosse contraffatte

La Guardia di Finanza di Lecce, in occasione del match disputato ieri sera al Via del Mare contro il Cosenza, ha svolto dei controlli nelle adiacenze dello stadio e ha sequestrato circa 700 prodotti contraffatti o non sicuri con il marchio della squadra di calcio. Maglie, sciarpe e altri gadget: nell'ambito dell'operazione due persone sono state denunciate per commercio di prodotti con segni falsi.