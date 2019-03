Festival Cinema Europeo, a Lecce Ulivo d'Oro a Nino Frassica

Il Festival del Cinema europeo in programma a Lecce dall’8 al 13 aprile premierà con l’Ulivo d’Argento Nino Frassica, Paola Minaccioni e Alessandro Siani, per il loro contributo alla nuova commedia italiana. Il Festival del Cinema europeo propone anche una sezione non competitiva dedicata alla commedia europea e alla nuova commedia italiana, con cinque lungometraggi europei in anteprima e proiezioni e incontri con Frassica, Minaccioni e Siani.

Negli ultimi quattro anni, con una sezione dedicata alla commedia europea e tre edizioni degli Stati generali della commedia italiana», curate da Marco Giusti, è stato fatto il punto sulle tendenze del genere, sull'evoluzione web della comicità e sull'emergere del ruolo femminile.



I cinque film che saranno proiettati in anteprima per la commedia europea sono: Butterflies di Tolga Karaçelik (Turchia, 2018)÷ Happier times, Grump di Tiina Lymi (Finlandia, 2018), Hopelessly devout di Marta Díaz de Lope Díaz (Spagna, 2018), I feel good di Benoît Delépine, Gustave Kervern (Francia, 2018) e What Have We Done to Deserve This? di Eva Spreitzhofer (Austria, 2018).

Il Festival del Cinema europeo, ideato e organizzato dall’associazione culturale «Art Promotion», è prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission e dalla Regione Puglia con risorse del Patto per la Puglia. Si avvale inoltre del sostegno del Comune di Lecce e del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo-direzione generale Cinema.