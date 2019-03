Gallipoli, parcheggio stadio a società calcio senza gara: condannato ex sindaco

GALLIPOLI - Ex sindaco ed esponenti della vecchia giunta condannati per il rilascio di alcune concessioni. Abuso d’ufficio e falso le accuse costate all’allora primo cittadino Francesco Errico una condanna a 2 anni 4 mesi. La sua non è l’unica condanna. I giudici della seconda sezione penale (presidente Fabrizio Malagnino) hanno inflitto un anno a Giovanni Fiore, ex assessore con deleghe allo Sport e alle Politiche sociali; 8 mesi all’ex vice sindaco Antonella Greco, con delega al Bilancio; ad Antonio Piteo, già assessore al Commercio e a Felice Stasi, ex assessore al Commercio: questi ultimi condannati per il solo reato di abuso d’ufficio. Per tutti, ad eccezione dell’ex sindaco, è stata concessa la sospensione della pena.

L’indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo, è stata avviata sulla scorta di un esposto presentato da Aldo Petrucci, ex procuratore e consigliere comunale. Le presunte irregolarità si riferivano all’affidamento del parcheggio antistante lo stadio “Antonio Bianco” alla società Asd Gallipoli Football 1909 nel corso dell’estate 2012. Con una delibera, l’ex giunta avrebbe integrato il precedente contratto per la gestione degli impianti realizzati presso lo stadio. L’operazione sarebbe avvenuta “senza avviare alcuna procedura concorsuale, attribuendosi i poteri del consiglio comunale in tema di affidamento di un servizio pubblico (contrariamente a quanto previsto dalle norme vigenti), e senza verificare che il privato avesse i requisiti per gestire tale servizio”.

La società avrebbe così ottenuto “un ingiusto vantaggio”, gestendo un “servizio di parcheggio a pagamento con tariffa oraria di 1,50 euro, senza versare alcun corrispettivo al Comune”. L’ex sindaco è stato condannato per aver autorizzato con un’ordinanza, la titolare di una spiaggia attrezzata all’esercizio di intrattenimento pur non avendo i requisiti previsti dalla legge”. Non solo. Nel dispositivo si condanna si fa riferimento anche a due nomine.

[f.oli.]