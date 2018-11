Lecce, esplosione in fabbrica di fuochi d'artificio: muore 19enne, 1 ferito grave

Questa mattina poco dopo le 8.30 è esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio in zona Mater Domini, tra Arnesano e Lecce. Il 19enne Gabriele Cosma, figlio del titolare della ditta, ha perso la vita, mentre un operaio di 43 anni è rimasto gravemente ferito (non sono due i feriti come si era saputo inizialmente): è ricoverato nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale 'Perrino' di Brindisi. Sul posto è giunto il magistrato di turno, Elsa Valeria Mignone.

Tutta l'area esterna della fabbrica è sotto sequestro. Al momento non ci sono indagati. Il magistrato di turno, insieme con il nucleo investigativo dei Carabinieri e gli artificieri, stanno verificando la eventuale presenza di altre persone coinvolte nell’esplosione che è avvenuta nella parte retrostante esterna della fabbrica.

Potrebbe essere stata una fiammata improvvisa generata dal macchinario per l’asciugatura dei colori, la causa che potrebbe aver innescato l’esplosione.

Al momento della deflagrazione, che ha causato anche il crollo del piccolo deposito rurale in muratura dove stavano lavorando la vittima e l’operaio rimasto ferito, erano presenti poco distanti anche il padre della vittima e uno degli zii paterni, rimasti entrambi incolumi

Tre anni fa, a Modugno, in provincia di Bari una esplosione avvenuto nella fabbrica di fuochi di artificio della ditta Bruscella causò una strage: morirono 10 persone.