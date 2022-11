«Tornerò all’Arpal da direttore». Cassano dopo la decadenza: «Contro di me legge illegittima»

BARI - Massimo Cassano non è più direttore generale dell’Arpal. Giovedì pomeriggio è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione la legge che lo ha rimosso dalla guida dell’agenzia pugliese per il lavoro, che da ieri mattina è affidata ad interim alla commissaria Silvia Pellegrini, capo del dipartimento Lavoro della Regione.

Nonostante l’entrata in vigore della legge, che incide direttamente sul rapporto di lavoro e non ha bisogno di alcun atto esecutivo, ieri mattina Cassano era regolarmente in Arpal dove ha continuato a incontrare dirigenti. Giovedì mattina, in un auditorium della Regione, ha incontrato sindacati e una rappresentanza di dipendenti dell’agenzia. Assenti sia il governatore Michele Emiliano, sia l’assessore al Lavoro, Sebastiano Leo, che l’ormai ex dg aveva invitato per parlare delle «perplessità sul futuro» dell’Arpal sollevate dalla Cisl.

L’incontro si è dunque trasformato nel commiato di Cassano, che ha fatto un lungo discorso per difendere quanto fatto in Arpal e lanciare messaggi. «La bontà del mio lavoro è sotto gli occhi di tutti...

