Regione Puglia, rinviata con voto segreto la riforma per l'Arpal

BARI - Con 25 voti a favore e 17 contrari il Consiglio regionale pugliese ha deciso di rinviare ancora una volta la discussione della proposta di legge, presentata da tre consiglieri del Pd e uno del gruppo Misto, per modificare l'assetto societario dell’Agenzia per le politiche attive del lavoro. Se la pdl venisse approvata decadrebbe dall’incarico il direttore generale Massimo Cassano, candidato alle scorse elezioni in Puglia con Azione di Calenda. Proprio la sua candidatura ha creato polemiche nel centrosinistra pugliese, oggi la proposta di legge era all’ordine del giorno ma Giuseppe Tupputi, capogruppo di Con Emiliano, ha chiesto il rinvio della discussione. Con voto segreto, la richiesta è stata approvata. La proposta di legge ha già subito diversi rinvii.

«Dal Festival della microfisica del potere al Festival della macrofisica dell’ipocrisia è un attimo. Perché ormai la saga del poltronificio è diventato uno spettacolo fisso per il Consiglio regionale: lì dove per rimuovere il direttore generale dell’Arpal la soluzione trovata è di triplicare le poltrone, non solo all’Agenzia del Lavoro, ma in tutte le Agenzie». Lo dichiara il gruppo in Consiglio regionale pugliese di Fratelli d’Italia dopo il rinvio della proposta di legge della riforma dell’Arpal. «Una moltiplicazione - dicono da Fdi - che fa invidia anche a quella evangelica se si pensa a quanti movimenti e partitini il presidente Emiliano riuscirà a sistemare nei consigli di amministrazione nella speranza di poter vincere le prossime competizioni elettorali. Perché è bene ricordare anche ad alcuni colleghi del Pd che se oggi sono maggioranza è proprio perché la nomina di Dg a un leader politico regionale prevedeva come contropartita proprio la presentazione di una lista elettorale a sostegno del candidato presidente Emiliano».