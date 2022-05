Malattie rare, in Puglia presentata legge per la diagnosi nei neonati

Un test obbligatorio e gratuito per diagnosticare altre nove malattie rare nei neonati: è questo l'obiettivo della proposta di legge presentata oggi da nove consiglieri del Pd in Consiglio regionale, primo firmatario Fabiano Amati, che è anche presidente della commissione Bilancio e programmazione. «Con una goccia di sangue prelevata a tutti i neonati pugliesi - commenta Amati - saremo in grado di diagnosticare altre 9 malattie rare che, sommate a quelle già diagnosticate sinora, portano a 58 il numero della speranza di sopravvivenza. Per fare tutto ciò ho depositato oggi una proposta di legge con la speranza che sia approvata al più presto dal Consiglio regionale. Continua la nostra battaglia contro le malattie». La proposta di legge è stata sottoscritta anche dai consiglieri regionali del Pd Filippo Caracciolo, capogruppo; Donato Metallo, Francesco Paolicelli, Paolo Campo, Michele Mazzarano, Ruggiero Mennea, Anita Maurodinoia, Donato Pentassuglia, e Antonio Tutolo del gruppo Misto. «Ringrazio - prosegue Amati - innanzitutto per la collaborazione il genetista Mattia Gentile e il patologo clinico Simonetta Simonetti. Dopo lo screening Sma obbligatorio per tutti i neonati, si parte per un’ulteriore innovazione: sottoporre a test obbligatorio tutti i neonati pugliesi per diagnosticare in tempo 9 malattie e quindi riuscire a utilizzare al meglio le più innovative terapie o l'inserimento in promettenti protocolli di sperimentazione».