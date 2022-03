Pnrr, Emiliano: «cooperazione con Procure per evitare illeciti»

BARI - Una cooperazione interistituzionale finalizzata a garantire che l’impiego delle risorse del Pnrr e degli interventi da realizzare nell’ambito della transizione energetica, nel territorio regionale pugliese, avvenga nel pieno rispetto della legalità: questa la proposta avanzata oggi dal presidente Michele Emiliano, dall’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci e dall’assessora all’Ambiente Anna Grazia Maraschio rivolta alle Autorità competenti presenti alla riunione appositamente convocata in Fiera del Levante. All’incontro hanno preso parte i procuratori della Repubblica, i prefetti e i comandanti di tutte le forze dell’ordine. L'incontro ha avuto l’obiettivo di avviare un primo confronto per definire azioni e modalità esecutive: «Con l’obiettivo di prevenire i reati ed evitare che vengano commessi - ha dichiarato Emiliano - oggi la Regione Puglia ha organizzato una giornata di lavoro con le Autorità competenti per immaginare come rinforzare il dispositivo di prevenzione e anticorruzione in vista delle spese del Pnrr. Un’operazione non facile, perché ogni volta che le Istituzioni competenti si attrezzano per individuare illeciti, chi li commette aggiorna le sue strategie e cerca di aggirare tutti i presidi di legalità che noi man mano mettiamo insieme. Per questo, è necessario collaborare e costruire insieme le procedure giuste per creare deterrenza e prevenire ogni forma di illecito».