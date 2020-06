Modena, bimbo di otto anni lasciato in casolare meta spaccio droga

MODENA - Un bimbo di otto anni lasciato in un edificio abbandonato, meta di spaccio, affidato dalla madre con problemi di tossicodipendenza a un sessantenne con precedenti per droga. A trovarlo sono stati gli agenti della squadra volante di Modena durante un controllo eseguito ieri nella struttura. Blitz che ha portato alla denuncia di quattro persone per detenzione di stupefacenti.

Il minore è stato accompagnato in Questura dopo che il sessantenne ha riferito agli agenti di come gli fosse stato temporaneamente affidato dalla madre. Nei confronti della donna arriverà una denuncia, mentre del minorenne si stanno occupando i servizi sociali.